Dschungelcamp: Simone Ballack nimmt Asche ihres verstobenes Sohnes mit

Langes Hadern vor der Entscheidung

Bereits vor einigen Tagen hatte die 49–Jährige im Interview mit der «Abendzeitung» über ihr Dilemma gesprochen. «Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengrossen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben», sagte sie der Zeitung. Weil im Dschungelcamp Luxusgegenstände bei Regelverstössen aber eingesammelt werden können und auch bei Prüfungen abgelegt werden müssen, überlegte sie, auf eine Mitnahme zu verzichten. Doch nun hat sie laut RTL «eine gute Lösung gefunden».