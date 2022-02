Dschungelcamp: So viele neue Follower haben die Stars dank der Show

Während der «Bachelorette»-Kandidat Filip Pavlovic (27) noch im Dschungel um den Sieg kämpft, ist die «Ex on the Beach»-Teilnehmerin Tara Tabitha (28) schon raus. Gewonnen hat Tabitha trotzdem: Ganze 26.000 neue Fans auf Instagram, die sie fragt, ob sie wieder an einer neuen Datingshow teilnehmen soll. Ihr Buddy Pavlovic hat die Flirt-Queen allerdings überholt und seit dem Dschungel 37.000 Follower «reicher». Somit hat er inzwischen 144.000 Abonnenten.