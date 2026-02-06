Dschungelcamp: Sonja Zietlow und Jan Köppen küren lustigsten Moment

Das sind die Favoriten der Moderatoren

Wie viele Zuschauer haben auch Zietlow und Köppen Favoriten im Camp. Zietlow schwärmt über Patrick Romer (30): «Ich mag diesen Bauern aus Dingelsdorf, der einfach mit beiden Beinen auf dem Boden steht, das Herz am rechten Fleck hat und alles gibt.» Köppen drückt dagegen Hubert Fella (58) die Daumen. Auch wenn er «mittlerweile einfach der Schnarcher» sei, finde er ihn sympathisch. «Ich mag den so», erklärt Köppen. Wer sich die Dschungelkrone aufsetzen wird, könne er noch nicht sagen, doch Köppen hat das Gefühl, dass es Fella schaffen könnte. Entscheiden wird sich alles im Finale am Sonntag, dem 8. Februar, ab 20:15 Uhr bei RTL (auch bei RTL+).