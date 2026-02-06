Dschungelcamp: Sonja Zietlow und Jan Köppen küren lustigsten Moment

Zwei Wochen sind im Dschungelcamp bereits vergangen. Hinter den Stars liegen Prüfungen, in denen sie an ihre Grenzen kamen, Streitigkeiten und andere emotionale Ausbrüche. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Moderations–Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) die Prüfung von Umut Tekin (28) in der «Genöle–Höhle».
In der Prüfung mussten Tekin und fünf seiner Mitcamper Sterne zusammensetzen, während Krabbeltiere auf sie hinabfielen. Ihr Körper war unter Erde vergraben, nur ihr Kopf schaute heraus. Das sorgte für lustige Szenen. «Wie Umut aus diesem Loch guckt und was für eine Gesichtskirmes der hat», amüsiert sich Köppen im RTL–Interview und imitiert die Panik des Reality–Stars. «Das war sehr lustig», findet auch Zietlow.
Jan Köppen kritisiert Ariel für Gil–Drama
Für wiederholte Aufreger im Camp sorgt der anhaltende Streit zwischen Gil Ofarim (43) und Ariel (22). Köppen zufolge geht Ariel die Sache falsch an. Es zähle, «wie man miteinander ist und nicht was man sagt», kritisiert er. Ariel versuchte stets hartnäckig, Informationen aus dem Musiker zu seinem Skandal rauszukitzeln – bislang ohne Erfolg.
Auch die Moderatoren selbst standen vor Herausforderungen. Als an Tag fünf plötzlich das Bild ausfiel, mussten Zietlow und Köppen improvisieren. «Auf einmal waren wir live drauf und keiner wusste, was ist, weil irgendwas am Film hing», berichtet Köppen über die grösste Überraschung aus der Dschungelzeit.
Das sind die Favoriten der Moderatoren
Wie viele Zuschauer haben auch Zietlow und Köppen Favoriten im Camp. Zietlow schwärmt über Patrick Romer (30): «Ich mag diesen Bauern aus Dingelsdorf, der einfach mit beiden Beinen auf dem Boden steht, das Herz am rechten Fleck hat und alles gibt.» Köppen drückt dagegen Hubert Fella (58) die Daumen. Auch wenn er «mittlerweile einfach der Schnarcher» sei, finde er ihn sympathisch. «Ich mag den so», erklärt Köppen. Wer sich die Dschungelkrone aufsetzen wird, könne er noch nicht sagen, doch Köppen hat das Gefühl, dass es Fella schaffen könnte. Entscheiden wird sich alles im Finale am Sonntag, dem 8. Februar, ab 20:15 Uhr bei RTL (auch bei RTL+).