Dschungelcamp-Specials: Stefan Raab mischt sich auch bald ein

Am heutigen 23. Januar starten RTL und RTL+ ab 20:15 Uhr in die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Zu den diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten gehören unter anderem Simone Ballack (49), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50) und Eva Benetatou (33). Moderiert wird der Reality–Klassiker von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Daneben darf natürlich der bei Zuschauerinnen und Zuschauern äusserst beliebte Dr. Bob nicht fehlen.