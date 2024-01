Dschungelcamp-Star Sonja Zietlow: So heisst das neue Familienmitglied

Erste Dschungelcamp–Rauswahl steht an

Unterdessen steht im Dschungelcamp die erste Rauswahl an. Die Zuschauer und Zuschauerinnen haben es am heutigen Samstag (27. Januar) erstmals in der Hand, wen sie nicht mehr am Lagerfeuer sehen wollen. RTL und RTL+ zeigen die nächsten Folgen am Samstag ab 22:15 Uhr, am Sonntag bereits ab 20:15 Uhr und am Montag dann wieder erst ab 22:15 Uhr. Das Finale läuft am Sonntag, dem 4. Februar, ab 20:15 Uhr.