Dschungelcamp-Star Twenty4Tim erhält eigene Datingshow

Chart–Erfolge und TV–Engagements

Twenty4Tim kommt auf TikTok, Instagram und Co. auf Millionen von Followern und Followerinnen. Auch die deutsche Fernsehlandschaft ist in den vergangenen Jahren auf den Influencer mit der grossen Reichweite aufmerksam geworden. Neben seiner Teilnahme bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wird er auch die neue Staffel von «Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel» moderieren, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.