Dschungelcamp-Star Yeliz Koc nimmt halbe Familie nach Australien mit

Ihre Schwester ist die offizielle Begleitperson

Demnach wird sie sich am 19. Januar mit ihrer Tochter Snow (3) und ihrer Mutter in den Flieger nach Down Under setzen. Wie schon bei früheren Formaten will Koc auch im Dschungelcamp ihre Kleine möglichst nah wissen, um sie nach den Dreharbeiten so schnell wie möglich wieder in ihre Arme schliessen zu können. Doch bei den beiden Begleiterinnen bleibt es nicht. Wie sie ihren Followern gestand, werden schon ein paar Tage früher auch noch ihre Schwester Filiz (38), deren Mann und Kinder gen Süden starten. Die 38–Jährige wird vor Ort dann auch die Interviews übernehmen.