Dschungelcamp statt «Kölner Treff»: Wer Micky Beisenherz jetzt ersetzt

Diese Stars ersetzen Micky Beisenherz

Für Ersatz ist allerdings bereits gesorgt. Für ihn werden drei Prominente als Gastmoderatoren an der Seite von Susan Link die Show präsentieren. Am 19. Januar springt «Bergdoktor»–Star Hans Sigl (54) ein. Der Schauspieler sei bekennender «Kölner Treff»–Fan und schon viele Male selbst zu Gast in der Talkrunde gewesen, heisst es von Seiten des WDR. Er wird unter anderem Judith Rakers (47), Peter Lohmeyer (61) und Günter Wallraff (81) begrüssen.