Dschungelcamp: Tragische Familiengeschichten und grosse Panik

Sam Dylan bricht Prüfung ab

Sam Dylan hatte indes eigene Probleme: die Dschungelprüfung. Dylan wollte nichts mit engen Räumen, mit Dunkelheit, mit Höhe oder mit Tieren zu tun haben. Immerhin der Wunsch mit der Höhe wurde ihm erfüllt. In der Dschungelprüfung «Eruptions–Störung» musste er in einem unterirdischen System voller Getier zwölf Sterne in zwölf Minuten sammeln. Echsen, Skorpione und Schlangen brachte er hinter sich, als der Gang aber immer enger wurde, bekam er keine Luft mehr und geriet in ernsthafte Panik. Nachdem er die Prüfung abgebrochen hatte, erklärte er den Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41): «Ich hatte Beklemmungen, es wurde immer enger...» Mit null Sternen musste der Reality–Star zurück ins Camp. Seine nächste Chance bekommt er aber schon in der nächsten Folge: Die Zuschauer stimmten per Telefon dafür ab, den Reality–Star erneut in seinen persönlichen Albtraum zu schicken.