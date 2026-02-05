Dschungelcamp: Tränen am Lagerfeuer und ein versöhnlicher Abschied

Mit einer weiteren Konkurrentin war sich Ariel hingegen (kurzzeitig) einig. Sie und Ex–«Bachelor»–Kandidatin Eva plauderten über ihr beider Interesse an einer «Bachelorette»–Teilnahme. Dann könnten sie auch ihre Beziehungs–Vergangenheiten hinter sich lassen, zu der Lügen und Betrug gehörten. Ariel berichtete von ihrem vermeintlich untreuen Ex Giuliano, der sie für einen Männerurlaub mit ihrer gemeinsamen, wenige Wochen alten Tochter zurückliess. Eva hielt dagegen, dass ihr Ex Chris offenbar Jenefer Riili beim «Kampf der Realitystars» nahekam: Als sie via Instagram an der Kandidatin ein Armband und Bandanas sah, die sie selbst ihrem Ex als Glücksbringer zu der Realityshow mitgab, habe sie gewusst: «Mit dieser Frau läuft was.» Dass Eva selbst mit Samiras Jetzt–Ex Serkan einen Seitensprung hatte, sei «unnötig» gewesen. «Ich wünsche mir, dass Samira das in Kraft umwandelt und ihren Wert erkennt!» Diese Aussage wiederum kam bei Ariel nicht gut an, die sie wie folgt interpretierte: «‹Ich habe mit ihrem Mann geschlafen, damit sie stärker da rausgehen kann.› Ich dachte, sie macht einen Spass, aber sie meint das ernst.»