Dschungelcamp: Völlig verzweifelte Cora Schumacher «will nicht mehr»

«Ich halte das nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt!», erklärt sie zunächst völlig verzweifelt ihrem Mitkandidaten Mike Heiter (31), als der sie auf ihr Befinden anspricht. In der nächsten Szene sitzt Schumacher im Dschungeltelefon und weint bitterlich ... Weitere Details zu ihrem Auszug sollen in der kommenden Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» am heutigen Montagabend (22. Januar) ab 22:15 Uhr oder im Stream bei RTL+ folgen.