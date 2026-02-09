Dschungelcamp-Voting: Gil Ofarim lag von Anfang an vorne

Nach dem Dschungelcamp–Finale am Sonntagabend hat RTL die Voting–Ergebnisse der 19. Staffel «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Sieger Gil Ofarim (43) schon lange die Nase vorne hatte.
Seit die Zuschauerinnen und Zuschauer darüber abstimmen konnten, wer im Camp bleiben soll, lag der Musiker demnach an der Spitze. Wie der Sender betonte, werde das Voting «genauestens überwacht und ausgewertet». Es gebe «keinerlei redaktionelle Einflussnahme auf das Ergebnis», und es habe auch «keinerlei Auffälligkeiten oder Abweichungen, die auf eine mögliche Manipulation der Voting–Zahlen hinweisen» gegeben.
Im Finale holte Gil Ofarim 66,93 Prozent
An Tag acht, als der erste Promi das Camp verlassen musste, ergatterte Ofarim bereits 45,34 Prozent und lag damit klar vor der Zweiten, Ariel (15,03 Prozent). Nicole Belstler–Boettcher musste das Camp als erster Promi verlassen. Sie hatte nur 1,43 Prozent der Stimmen erhalten. Am neunten Tag erreichte Gil Ofarim 39,42 Prozent vor Hubert Fella (12,63). Umut Tekin schied mit 1,78 Prozent aus. Am zehnten Tag lag der Musiker bei 55,66 Prozent vor Eva Benetatou (8,19), Mirja du Mont war raus (1,52). Am elften Tag hatte Ofarim 59,75 Prozent vor Ariel (7,27), Stephen Dürr die wenigsten Stimmen (1,78), es schied aber niemand aus. Am zwölften Tag riefen 56,62 Prozent für den Sänger an, Stephen Dürr musste das Camp verlassen (2,69). Am 13. Tag lag Ofarim mit 55,21 Prozent vor Simone Ballack (10,5), Eva Benetatou schied aus (3,97).
An Tag 14 lag wieder der Musiker vorne – mit sogar 66,98 Prozent (vor Patrick Romer, 9,59 Prozent). Das Camp verlassen musste Hardy Krüger (4,02). Am 15. Tag erreichte Ofarim 58,85 Prozent vor Hubert Fella (11,33), Ariel musste sich verabschieden (4,83). Im Halbfinale am 16. Tag hatte Ofarim 61,97 Prozent vor Samira Yavuz (11,67). Simone Ballack (8,3) und Patrick Romer (8,05) wurden rausgewählt.
Im Vorfinale am Sonntag erreichte der 43–Jährige dann 58,98 Prozent, Samira Yavuz 23,83 Prozent und Hubert Fella schied mit 17,19 Prozent als Drittplatzierter aus. Im Finale siegte Gil Ofarim mit 66,93 Prozent, Samira Yavuz wurde mit 33,07 Prozent Dschungelprinzessin.
Weiterer Dschungel–Stoff
Das Publikum kann sich noch auf zwei weitere Dschungelshows freuen. Bereits heute Abend gibt es «Das grosse Wiedersehen» (RTL, 20:15 Uhr). Am Sonntag, 22. Februar, wird dann noch «Das Nachspiel», ebenfalls zur Primetime, gesendet.