Dschungelcamp-Wiedersehen: Reality-TV bis zum Nierenversagen?

Am 9. Februar hat Lilly Becker (48) die neueste «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»–Staffel gewonnen. In ihrer Rolle als amtierende Dschungelkönigin scheint das Model bereits angekommen. «Es geht mir gut, ich fühle mich wie eine Queen», erklärte sie gleich zu Beginn von «Das grosse Wiedersehen», das bei RTL (auch via RTL+) am Montag nach dem Finale ausgestrahlt wurde. Ein Rückblick auf witzige, aufregende aber auch strittige Augenblicke der Staffel.