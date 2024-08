Dschungelcamp: Winfried Glatzeder erlebte erstes Mal in Besenkammer

Der ehemalige Schauspiel–Star Winfried Glatzeder (79) hat im Dschungelcamp bereits für einige amüsante Anekdoten gesorgt. Erst vor wenigen Tagen hatte der 79–Jährige gestanden, dass er am Anfang seiner Ehe seine Frau gerne mit einer Kollegin betrogen hätte. Nun spricht der «Die Legende von Paul und Paula»–Star ein weiteres, schlüpfriges Thema an. Glatzeder enthüllt nämlich in der siebten Folge von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (am 21. August ab circa 20:15 Uhr bei RTL+ im Stream) intime Details zu seinem ersten Mal.