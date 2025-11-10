Dschungelcamp wird nach Tod von Ozzy schwierig für Jack Osbourne

Der Dschungel soll Jack Osbourne vom Tod seines Vaters ablenken

Vor der Show kommt er auf seine Familie zu sprechen, auch auf seine Ehefrau und Kinder. Osbourne werde laut des Senders alle ganz furchtbar vermissen. Sharon und Kelly unterstützten ihn aber und wollen sich die Sendung demnach auch ansehen. «Es wird sehr schwierig sein, sie zurückzulassen. Ich habe viele Kinder, meine Frau und meine Familie, die noch immer den Tod meines Vaters verarbeiten müssen. Es wird sicher schwierig werden», sagt der 40–Jährige.