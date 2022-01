Dschungelcamp: Zaghafte Camp-Romanze und Corona-Ausfall

In einem traurigen Moment erklärte sie dem Auserwählten, dass «alles gerade bisschen viel» sei und sie sich durch die TV-Zuschauer sehr beobachtet fühle. Als die Tränen bei ihr fliessen, zeigte Pavlovic sogleich Besserung und tröstete sie mit einer innigen Umarmung. Tabitha erklärte daraufhin wieder fröhlicher gestimmt, dass sie ihre Camp-Bezugsperson weiterhin kennenlernen wolle, egal was die Menschen ausserhalb des Camps darüber denken. Details zu ihrem eigenen Leben gibt sie auch gerne preis. So erklärte sie unter anderem, dass sie einen «Only Fans»-Account nur für ihr Füsse habe. Pavlovics entspanntes Urteil: «Ich habe da kein Problem mit.» Sie finde «Tara und Filip richtig süss. Ich sehe das so, dass sich da eventuell was entwickeln kann», stellte Mitcamperin Nobat in Aussicht.