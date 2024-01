Dschungelcamper Felix von Jascheroff: Verlobte klagt über Gegenwind

«Sehr, sehr böse Nachrichten und Beleidigungen»

Liegt es an Felix von Jascheroffs negativen Reaktionen auf misslungene Dschungelprüfungen seiner Mitkandidatinnen? Oder doch an seinem teils überheblich wirkendem Verhalten («Ich habe bisschen Ahnung, die gebe ich gerne weiter»), als er die Dschungelcamperinnen Kim Virginia (28) und Leyla Lahouar (27) während der Essenszubereitung permanent korrigierte und einfach nicht in Ruhe kochen lassen wollte? Die Sympathiewerte des eigentlich so beliebten Schauspielers scheinen zumindest deutlich gesunken zu sein.