Dschungelcamper Hardy Krüger Jr. hat seinen Ehering wieder

Hardy Krüger jr. sprang in die Fluten und verlor seinen Ring

Krüger war einer der Teilnehmer der diesjährigen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»–Staffel. An Tag 14 musste er sich verabschieden. Am Strand in Australien traf der TV–Star kurz darauf seine Ehefrau wieder. Die hatte eine besondere Überraschung für ihren Partner. «Ich habe den Ehering dabei», erzählte sie, wie auch in einem Clip auf der Webseite des Senders noch einmal zu sehen ist. «Er wollte den unbedingt zu Hause lassen, weil er gesagt hat: ‹Nicht wenn ich abnehme, dass ich ihn verliere.›» Prompt passierte genau das: Als Krüger ins Meer sprang, war der Ehering auf einmal weg.