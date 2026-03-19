Dschungelcamper Hubert Fella meldet sich nach Knie-OP

Zu Beginn des Videos ist Fella mit Mund– und Haarschutz sowie in OP–Kleidung zu sehen. Die Aufnahmen wurden kurz vor der Operation aufgenommen, entsprechend leicht nervös scheint der Star zu sein. Direkt danach folgt ein Videoschnitt und sein dick einbandagiertes rechtes Bein ist zu sehen. «So, meine Lieben, die Operation ist rum, jetzt gibt es gleich etwas zum Essen und zum Trinken», berichtet Fella. «Ich hoffe, dass alles gut geworden ist. Liebe Grüsse, euer Hubert.»