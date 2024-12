Dschungelcamper Maurice Dziwak plaudert Babygeschlecht aus

«Ich lasse meine Familie nicht alleine»

Der 26–Jährige äusserte sich auch zu den Vorwürfen, warum er als werdender Vater an der in Australien gedrehten TV–Show teilnimmt. «Ich lasse meine Familie nicht im Stich», stellte er klar. Seine Partnerin werde in der Zeit von ihrer und seiner Familie betreut, und es sei alles gemeinsam besprochen worden. «Ich muss meine Familie versorgen. Ich werde für meine Familie kämpfen.» TV–Shows seien nun einmal seine Arbeit. Aus dem Off meldete sich auch Leandra dazu und unterstrich: «Ich bin nicht allein. Er wird es schwer haben, wir nicht.» Sie werde bestens umsorgt. Maurice Dziwak bat zudem darum, entsprechende Kommentare zu unterlassen, da sie ihn treffen würden. «Ich liebe meine Frau und meinen kleinen Schatz. Es werden so schöne Zeiten kommen.»