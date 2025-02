Dschungelcamper Sam Dylan möchte in zehn Jahren Papa werden

In naher Zukunft möchte Dschungelcamper Sam Dylan (34) dem Reality–TV abschwören und sich stattdessen auf sein Familienleben konzentrieren. «Ich sehe mich in zehn Jahren eigentlich nicht mehr im Reality – also vor der Kamera rumhüpfen», stellte Dylan im Interview mit RTL klar. Er wolle stattdessen Papa werden. «Mit einem eigenen Baby, auf jeden Fall. Als Papa... [...] Da sehe ich mich», erklärte Dylan. Am liebsten würde er eine kleine Tochter haben. Trotz Familienpläne könne der 34–Jährige nicht komplett auf die Kamera verzichten, wie ebenfalls aus dem Gespräch hervorgeht. «Mein Traum ist es, eine trashige Show zu hosten», verriet Dylan.