Dschungelcamper zurück: Lucy Diakovska und Co. in Deutschland gelandet

Das Abenteuer in Down Under ist beendet: Die diesjährigen Dschungelcamp–Bewohner haben es wieder nach Deutschland geschafft und sind am Mittwochmorgen am Flughafen in Frankfurt angekommen. Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47) gehe es «sehr gut», sie und ihre Camp–Mitbewohner hätten während des Rückflugs «ein bisschen geschlafen, gequatscht und Telefonnummern ausgetauscht», erzählt sie RTL freudig am Flughafen.