Dschungelcamperin Ariel ist die neue Schweizer «Bachelorette»

Ein Format jagt das nächste

Dass Ariel nun Rosen verteilt, ist der nächste Schritt in ihrer Reality–Karriere: 2023 nahm sie mit ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger bei RTL+ an «Love Fool» teil. Später trat sie unter anderem in «The 50» sogar unter seinem Nachnamen auf – obwohl das Paar nie verheiratet war. Nach der Geburt der fast zweijährigen Tochter Ileyna Amani trennte sich Ariel von Giuliano, der selbst schon in einer Staffel von «Die Bachelorette» dabei war.