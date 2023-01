Dschungelcamperin Cecilia Asoro zeigt sich hüllenlos im «Playboy»

Wenn am 13. Januar der Auftakt der 16. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» über die Bildschirme von RTL flimmert, werden viele Zuschauer-Augen auf Dschungelcamp-Teilnehmerin Cecilia Asoro (26) gerichtet sein. Denn die «Beauty and The Nerd»-Siegerin hat bereits vor Sendungsbeginn im «Playboy» alle Hüllen fallengelassen. Mit ihrem freizügigen Auftritt will Asoro nach eigener Aussage für mehr weibliches Selbstbewusstsein sorgen. «Man sollte nicht auf andere Leute hören, sondern auf sich selbst. Und mit sich selbst ausmachen, was man schön findet», verrät die Trash-Queen selbstbewusst in der aktuellen «Playboy»-Februar-Ausgabe.