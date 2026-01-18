Dschungelcamperin Mirja du Mont: Besondere Glücksbringer ihrer Kinder

Reality–TV–Kandidatin Eva Benetatou (33), die mit Claudia Obert (64) anreiste, musste sich ebenfalls noch in Deutschland von ihrem Sohn George (4) verabschieden. «Es ist jetzt der Fokus auf dem Dschungel», sagte sie nach der Ankunft in Down Under dem Sender. «Ich habe bewusst mein Kind nicht mitgenommen, weil ich ihm hier die Situation in dem Hotel, mit den Kameras, Begleitpersonen und all dem Ganzen gar nicht antun will. Was soll er hier, wenn er dann hier ist und fragt: Wo ist denn die Mama?» Sie hoffe, dass das Dschungelcamp für genug Ablenkung sorgen wird, «damit ich keine Sekunde im Hotel hab und ich ihn nicht so doll vermissen kann».