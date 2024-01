Dschungelcamperin Sarah Kern zeigt sich hüllenlos im «Playboy»

«Bin heute die beste Version von Sarah»

«Ich bin froh, dass ich diese Message jetzt senden kann, denn als junge Frau war ich nicht so selbstbewusst», sagt Sarah Kern im Interview zum Cover. Allerdings ist es nicht ihr erster «Playboy»–Auftritt: Bereits im Oktober 2000 war die damals Anfang 30–Jährige in dem Magazin zu sehen. Ihre aktuellen Bilder seien aber «viel geiler», so Kern. «Ich bin heute die beste Version von Sarah – und das ist eine, die konnte ich damals noch gar nicht kennen.» Sie sei heute «viel stärker und selbstbewusster». Das hänge unter anderem damit zusammen, dass sie sich 2019 als Mutter von zwei Kindern «an meinen eigenen Haaren aus einer Insolvenz rausgezogen» habe, zudem an ihrem Auswandern nach Malta im Jahr 2018. Sie habe sich «einfach mal Zeit genommen, mich selber zu finden. Ich glaube, man sieht mir an, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut».