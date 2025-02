Dschungelkandidatin Nina Bott für Familie «Fels in der Brandung»

«Ich verdränge die ganze Zeit, dass ich an meine Familie denke, an meinen Mann, an meine Tochter. Und ich versuche die ganze Zeit, nicht zu weinen. [...] Aber heute musste einfach alles raus», liess Alessia Herren ihren Tränen freien Lauf. Ähnlich erging es Stehfest, die einen Sohn und eine Tochter hat. «Alle Mamas haben heute so einen Zuhause–Vermissen–, Kinder–Vermissen–Tag», stellte sie fest. Die Musikerin sehne sich nach der Kraft, die der Nachwuchs ihr gebe.