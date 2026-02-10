Dschungelkönig Gil Ofarim: Beschuldigter Hotelmitarbeiter äussert sich

Im Interview mit «Die Zeit» brach der Hotelangestellte, der sich durch Ofarims falschen Anschuldigungen zeitweise mit massiven Anfeindungen gegenübersah, nun sein Schweigen. Offenbar sorgte der Triumph des Musikers im Dschungelcamp und dessen generelles Auftreten in dem Format für die Initialzündung, sich seinerseits mit deutlichen Worten zu melden. Zwar habe er die Sendung nicht aktiv verfolgt, aber doch vor allem eine Sache mitbekommen: Ofarim «inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich», so der als Markus W. aufgeführte Mann. Es sei für ihn «sehr befremdlich, es ärgert mich massiv, und ich frage mich auch: Ist es denn nie vorbei?»