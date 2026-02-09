Dschungelkönig Gil Ofarim hofft auf einen Neuanfang

Das will er mit der Siegprämie machen

Auf die Frage, ob der Dschungel ihn verändert habe, antwortete er: «Ich bin dankbar, am Leben zu sein, mehr denn je, und ich freue mich auf zu Hause.» Rückblickend nehme er als wichtigste Erfahrung mit, dass er gelernt habe, mit Stress und Druck umzugehen. «Ich war acht Monate in einer Klinik, habe dort viel an mir gearbeitet und gemerkt, dass das hängen geblieben ist. Das ist mir fast mehr wert als der Titel.» Auf seine Siegprämie von 100.000 Euro angesprochen, bat er um Verständnis, dass dies eine private Angelegenheit sei. «Jemand bekommt noch Geld und das steht ihm auch zu.» Ob es sich dabei um den Hotelmitarbeiter in Leipzig handelt, gegen den er antisemitische Vorwürfe erhoben hatte, wollte er nicht sagen.