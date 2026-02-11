Dschungelkönig Gil Ofarim und Mitcamper sind zurück in Deutschland

Gil Ofarim (43) ist nach seinem überraschenden Sieg im RTL–Dschungelcamp zurück in Deutschland. Gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten der 19. Staffel landete er nach dem Finale am Sonntag nun in Frankfurt und musste sogleich Rede und Antwort stehen.
Erste Worte des umstrittenen Dschungelkönigs
In einem Interview mit RTL wurde er auf die neuen Vorwürfe des Hotelmitarbeiters angesprochen, den er einst fälschlich beschuldigt hatte. In einem «Zeit»–Interview erklärte dieser unter anderem: Ofarim inszeniere sich «wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich». Der Dschungelkönig schweigt dazu weiterhin. «Ich enthalte mich und sage nichts mehr. Ich würde mir wünschen, dass sowohl er als auch ich irgendwie alle in Ruhe gelassen werden», erklärte Ofarim am Flughafen.
Auch bei seinen weiteren Plänen gab er sich zurückhaltend. Er habe Träume und Wünsche, «aber ich habe keine Platte, die morgen rauskommt und die jetzt alle bitte kaufen sollen. Das war alles nicht geplant. Ich bin da hin mit nichts und komme zurück mit einer Krone. Ich habe eine tolle Erfahrung gehabt und sage danke für alles.»
Der Drittplatzierte, «Hot oder Schrott»–Star Hubert Fella (58), hatte sich «für die Presse» in Frankfurt noch mit einer goldenen Schönheitsmaske im Flieger gewappnet, die er sich gemeinsam mit Eva Benetatou (33) auflegte, wie ein Instagram–Video zeigt.
Er habe 900 WhatsApp–Nachrichten erhalten voller Komplimente, Glückwünsche und lieber Worte, erzählte er nach der Ankunft im Interview mit RTL. «Ich bin so happy, ich freue mich so darüber, das kannst du dir gar nicht vorstellen», gab der Ehemann von Matthias Mangiapane (42) unter Tränen an. «Irgendwann bin ich die Heulsuse von Deutschland.»
Während sich Dschungelkönig Gil Ofarim laut eigener Aussage noch nicht mit den Reaktionen zu seinem Sieg beschäftigt hat, meldete sich Dschungelprinzessin Samira Yavuz (32) bereits bei Instagram zu Wort. In einer Story während eines Zwischenstopps in Singapur bedankte sich die 32–Jährige bei ihren grössten Unterstützern: «Ich will mich unbedingt bei allen so krass bedanken.» Unter denen, die ihr öffentlich den Rücken stärkten, nannte sie auch Realitystars wie Eric Stehfest und Leyla Heiter.