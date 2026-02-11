Dschungelkönig Gil Ofarim und Mitcamper sind zurück in Deutschland

Erste Worte des umstrittenen Dschungelkönigs

In einem Interview mit RTL wurde er auf die neuen Vorwürfe des Hotelmitarbeiters angesprochen, den er einst fälschlich beschuldigt hatte. In einem «Zeit»–Interview erklärte dieser unter anderem: Ofarim inszeniere sich «wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich». Der Dschungelkönig schweigt dazu weiterhin. «Ich enthalte mich und sage nichts mehr. Ich würde mir wünschen, dass sowohl er als auch ich irgendwie alle in Ruhe gelassen werden», erklärte Ofarim am Flughafen.