Dschungelkönig Lucy Diakovska trauert um ihre Vierbeiner

«Ich war nicht da»

Im Gespräch mit dem Sender zeigt sich die frischgebackene Dschungelkönigin emotional: «Ich war nicht da», erklärt Lucy den Tränen nahe. Die Sängerin habe es nicht rechtzeitig zur Beerdigung ihrer geliebten Vierbeiner geschafft, die sie aus schlechten Verhältnissen gerettet hatte. Pitbull Alec sei vor eineinhalb Jahren zu der No–Angels–Sängerin gekommen und «war so um die 14 Jahre alt.» Er sei «richtig dürre» gewesen, bevor er zu der 47–Jährigen und ihrer Tante kam. Die Nachricht über den schlechten Gesundheitszustand ihrer Hündin Rochili erreichte die Sängerin kurz nach ihrem Sieg in der RTL–Show. Beide Hunde seien an Altersschwäche verstorben, für Lucy eine «sehr, sehr schwere Zeit». Bereits im Dezember 2022 musste sich die Sängerin von einem ihrer Vierbeiner verabschieden.