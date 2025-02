Dschungelkönigin Lilly Becker mit Sohn Amadeus zurück in Deutschland

Das Dschungelcamp 2025 ist Geschichte und die Kandidatinnen und Kandidaten trudeln wieder in Deutschland ein. Dschungelkönigin Lilly Becker (48) und Sohn Amadeus (15), der seine Mutter kurz nach ihrer Krönung im Baumhaus der RTL–Show in Australien überraschte, wurden am Mittwochmorgen am Frankfurter Flughafen von Kameras und Fans begrüsst.