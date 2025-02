Dschungelkönigin Lilly Becker will «nie wieder» ins Reality-TV

«Wir alle feiern Amadeus»

Für die frisch gekrönte Dschungelkönigin bleibt der Reality–TV–Ausflug wohl ein einmaliges Erlebnis. «Lieber Gott, einmal und nie wieder», stellt sie klar. «Nein, ich habe die Plattform benutzt, um Deutschland zu zeigen, dass ich nicht nur ‹die Ex von› bin und dass ich auch was kann. Ich kann etwas leisten, ich habe etwas erreicht. Seit Jahren meistere ich alles allein», so Becker weiter.