Dschungelprinzessin Samira Yavuz ist stolz auf ihren zweiten Platz

Ihren Konflikt mit Eva Benetatou (33) habe sie in Australien abschliessen können. «Ich musste meine Wahrheit aussprechen und wollte sie direkt an Eva adressieren. Und mit dem, was ich alles sagen konnte, ist es dann für mich auch abgeklärt, auch wenn Eva auch nachträglich gerne noch in der Opferrolle hängenbleibt.» Sie sei «sehr dankbar» dafür, dass sich ihr Ex Serkan Yavuz (32) für sie eingesetzt und ihr den Sieg gewünscht hat. «Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg für die Zukunft.»