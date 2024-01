Dschungelstar David Odonkor: Das störte ihn an den halbnackten Hintern

Zuletzt sorgte Ihr Kampf gegen zu knappe Kleidung bei den Damen für Wirbel. Haben Sie die Reaktionen darauf mitbekommen?

Odonkor: Ja. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich habe ganz normal und höflich gesagt, dass die Damen sich bitte was anziehen sollen, was man nun mal sagen darf und was auch überhaupt kein Problem war für die Mädels. Wir hatten nachher noch ein Gespräch darüber. Wenn ich es anders gesagt und anders formuliert hätte, dann hätte ich die Reaktionen verstanden. Aber so kann ich es nicht verstehen. Wir sind schliesslich im grössten Fernsehformat Deutschlands und deswegen habe ich es normal angesprochen.