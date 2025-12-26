«DSDS»-Aus und Trennung: Auch 2025 lief für Pietro Lombardi turbulent

Für 2025 hatte Pietro Lombardi (33) «Grosses» angekündigt. «Ihr könnt mich bald nur noch im Rückspiegel betrachten, versprochen», erklärte er seinen Kritikern. Doch dann machte er vor allem mit privaten Turbulenzen Schlagzeilen.
Endgültige Trennung im August
Im Mai hatte der Sänger noch von einer baldigen Hochzeit gesprochen. Doch nur drei Monate verkündete seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) via Instagram–Story das Liebes–Aus: «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.» Das Paar war seit 2022 verlobt und hat die zwei gemeinsamen Söhne Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1). Mehrere Male hatte das Paar allerdings zuvor schon eine Pause eingelegt. Im Oktober 2024 eskalierte ein Streit der beiden so heftig, dass die Polizei einschreiten und Rypa im Krankenhaus behandelt werden musste.
Danach gab sich das Paar zunächst aber wieder als unzertrennliche Einheit. Doch nun scheint die Trennung endgültig zu sein. Anfang Dezember erklärte Lombardi in einer Fragerunde auf Instagram, dass er kein Problem mit einem neuen Mann der Seite seiner Ex hätte. «Nein, würde mich nicht stören. Warum auch? Wenn die Person ihr guttut – super!» Auch wenn beide betonen, sie seien nicht im Streit auseinandergegangen – so ganz harmonisch scheint es nicht zu sein. Denn sie quittierte seine Aussage mit den Worten: «Ich bin so interessant, dass man ständig in Bezug auf mich Fragen beantworten muss.»
Nach der Trennung zog Lombardi statt in das frisch sanierte Familienhaus in die Kellerwohnung von Kumpel Oliver Pocher (47). Das soll aber nur eine Übergangslösung sein. Via Instagram suchte der Sänger eine grössere Unterkunft, die genug Platz bietet, wenn seine insgesamt drei Söhne (Alessio stammt aus seiner ersten Ehe mit Sarah Engels) bei ihm sind.
Gesundheitliche Probleme
Neben der gescheiterten Beziehung musste Pietro Lombardi 2025 auch gesundheitliche Probleme wegstecken. Bereits Anfang des Jahres erlitt er einen Allergie–Schock. Im Oktober berichtete er von plötzlicher Atemnot in der Nacht, die bei ihm Panik auslöste. Nach einem Krankenhaus–Aufenthalt nahm sich mehr Ruhe. Zudem machte ihm seine Gewichtszunahme zu schaffen. «Ich habe in den letzten drei, vier Monaten wirklich 15 Kilo zugenommen», teilte er Anfang Dezember mit. «Und ich würde auch am liebsten morgen zum Sport gehen und sagen: Ab jetzt zieh' ich durch. Aber manchmal gibt es eine Blockade im Kopf, und dann war es bei mir so: Ich habe einfach Fressattacken gehabt.» Mitte Dezember quälten ihn dann auch noch Probleme mit seinem Kiefer.
Nächste «DSDS»–Staffel ohne Pietro Lombardi als Juror
Die privaten Turbulenzen gehen wohl nicht spurlos an Lombardi vorbei, auch wenn er im November betonte, dass er momentan «sehr glücklich» sei. Beruflich gab es für ihn 2025 ebenfalls eine grosse Veränderung: Er sitzt nicht mehr in der «DSDS»–Jury. Bereits vor dem Finale der 21. Staffel im November 2024 hatte «Bild» berichtet, RTL wolle ihn nach dem heftigen Streit mit Laura Maria Rypa durch Rapper Bushido (47) ersetzen. Im Juli wurde die neue Jury für die 22. Staffel die im Frühling 2026 ausgestrahlt werden soll, dann offiziell bestätigt. Neben Dieter Bohlen (71) und Bushido sucht noch Isi Glück (34) nach einem neuen Gesangstalent. Nach insgesamt vier Staffeln als Juror ist Lombardi damit bei dem Format, durch das er 2011 bekannt wurde, raus. Er gab sich aber gelassen und bekundete, er finde die neue Jury «super» und es gebe kein «böses Blut».
Vor allem auf Isi «freue ich mich extrem» – mit der Ballermann–Sängerin nahm er den gemeinsamen Song «OMG (Ober Malle Geil)» auf. Auf Mallorca stand Lombardi 2025 mehrfach auf der Bühne. Auch für die TV–Show "Love Island VIP lieferte er einen Song und hatte einen Gastauftritt in der Sendung. Die Fans mussten im TV also nicht ganz auf ihn verzichten.