«DSDS»: Beatrice Egli startet einen «Neuanfang» mit Dieter Bohlen

Beatrice Egli (35) hat im Jahr 2013 die zehnte Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen. In diesem Jahr feiert sie ein Comeback in der RTL–Show und ist zum ersten Mal ein Teil der Jury. Doch das ist nicht das einzige Highlight für die Sängerin, am Freitag (1. März) erscheint ihr neues Album «Alles in Balance – Leise». Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news drückt sie ihre Vorfreude auf die kommenden Monate aus und sagt über Dieter Bohlen (70): «Es ist schön, dass wir gemeinsam einen Neuanfang starten.»