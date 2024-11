«DSDS»: Christian Jährig gewinnt im Finale

Von dem Preisgeld möchte er «auf jeden Fall sehr viel in Musik investieren», wie er ebenfalls erklärte. «In der Musik Fuss zu fassen, das ist mein absoluter Traum. Und ausserdem bin ich ein sozialer Mensch.» Er habe Lust, sich «in Organisationen zu engagieren, die wirklich Unterstützung brauchen», so Jährig. «Ich möchte Menschen helfen, die nicht viel haben, die ihr letztes Hemd opfern und ich möchte Leuten was zurückgeben. Das tut mir dann auch gut. Das wären so eigentlich meine zwei Sachen, die ich mit dem Geld machen würde. »