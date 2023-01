«DSDS»: Das machen die ehemaligen Gewinner heute

Sie führen ein normales Leben nach dem «DSDS»-Erfolg

Anders sieht es bei den Gewinnern der zweiten und dritten Staffel, Elli Erl (43) und Tobias Regner (40), aus. Sie konnten sich mit ihren Debütsingles in den Top 3 der Charts platzieren und widmeten sich im Anschluss einige Jahre ihrer Musikkarriere. Heute arbeiten beide in anderen Berufen, die trotzdem etwas mit Musik zu tun haben. Erl ist Lehrerin für Musik und Sport an einer Realschule in Düsseldorf, Regner arbeitet als Gitarrendozent an zwei bayrischen Volkshochschulen.