«DSDS»-Jurorin Beatrice Egli lässt im Nadelstreifen-Look tief blicken

Denn anders als ihre Kollegen setzte sie nicht auf einen lässigen oder sportlichen, sondern vor allem eleganten Look. Die Musikerin trug bei dem Termin einen Hosenanzug mit weitem Bein in Dunkelblau und mit weissem Nadelstreifen–Muster. Das ärmellose Oberteil mit tiefem Ausschnitt kombinierte sie offenbar mit einer weissen Corsage. Zudem trug die Sängerin einen cremefarbenen Blazer locker über die Schultern. Den Look komplettierte sie mit weiss–goldenen Perlen–Ohrhängern, goldenen Ringen, einem breiten Armreif in Weiss und einer schwarzen Statement–Sonnenbrille. Ihre Haare hatte sie sich im Mittelscheitel zurückgesteckt.