«DSDS»-Kandidat Sem erfuhr kurz vor Live-Show vom Tod seines Vaters

Nur wenige Stunden vor seinem Auftritt in der ersten Live-Show der Jubiläumsstaffel am Samstagabend (1. April) hat «Deutschland sucht den Superstar»-Kandidat Sem Eisinger (29) erfahren, dass sein Vater gestorben ist. Warum er trotzdem aufgetreten ist, erzählte Eisinger nun dem Sender RTL in einem bewegenden Interview.