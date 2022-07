Carina machte ihre Sache gut - und sammelte in der «DSDS»-Fangemeinde Sympathien. So viele, dass in der Folge Gerüchte aufkamen, Carina könnte in den kommenden Staffeln eine grössere Rolle einnehmen. Nach dem vorübergehenden Ende von Bohlen bei RTL waren diese Spekulationen allerdings Geschichte. Bis jetzt: Vor wenigen Tagen bestätigte der Sender, dass Dieter Bohlen bei der 20. und letzten «DSDS»-Staffel wieder mit von der Partie sein wird. Gilt das möglicherweise auch für Carina?