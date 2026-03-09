«DSDS» kehrt zurück: Was die Fans in der 22. Staffel erwartet

In einem Instagram–Clip erklärte die neue Jurorin bei der Ankündigung zum Staffelstart: «Es gibt so unfassbar viel Neues bei ‹DSDS›.» Es gebe keinen Recall–Zettel mehr, «wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat erstmal weiter ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie oder er im Recall ist». Es gebe einen Golden Room, in dem sich alle Teilnehmenden mit einem klaren Jury–Ja aber auch Wackel–Kandidaten versammeln. «Am Ende jeder Folge kommen die Kandidaten vor die Jury, müssen manchmal nochmal singen, vielleicht gegeneinander antreten», kündigte Glück an. «Das macht es unfassbar spannend, von Anfang bis Ende muss man dranbleiben um zu wissen, wer weiter mit dabei ist.»