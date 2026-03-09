«DSDS» kehrt zurück: Was die Fans in der 22. Staffel erwartet

Im Herbst 2024 endete die 21. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar». An Ostern 2026 geht es mit der 22. Staffel weiter. Was ist über die Jury und Veränderungen beim Castingshow–Urgestein bekannt?
Sendetermine und ein Spin–off
Am 8. März gab RTL bekannt, dass «DSDS» an Ostern 2026 mit Staffel 22 zurückkehrt. "Ab dem 4. April gibt's 10 brandneue Folgen, inklusive 3 Live–Shows – immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+", wurde dazu in einem Instagram–Post erklärt. Zudem kündigte der Sender ein Spin–off an: «Ausserdem neu in diesem Jahr: ‹Die DSDS Reality› ab dem 21. April, in der in 10 Folgen exklusiv auf RTL+ zu sehen ist, wie Superstars gemacht werden.»
Laut «RTL.de» soll das Format einen Einblick in das Zusammenleben der Kandidatinnen und Kandidaten in einer WG geben. Im Mittelpunkt stehen das intensive Trainingsprogramm mit Gesang, Tanz und Performance und die Zusammenarbeit mit Coaches und Mentorinnen und Mentoren. Das Publikum soll somit einen besonders persönlichen Blick hinter die Kulissen auf dem Weg zum möglichen Superstar bekommen.
Jury und Änderungen am Konzept
Schon seit Sommer 2025 steht fest, wer dieses Jahr die «DSDS»–Jury bilden wird. Neben Urgestein Dieter Bohlen (72) nehmen Partyschlagersängerin Isi Glück (35) und Rapper Bushido (47) auf den Stühlen Platz. In der 21. Staffel waren es noch Pietro Lombardi, Loredana und Beatrice Egli, die an Bohlens Seite waren. Somit wird 2026 auf einen Jury–Posten verzichtet.
«Bushido und ich werden auf jeden Fall völlig verschiedene Meinungen zu gewissen Musikgenres haben», gab Bohlen bei der Verkündung der Jury an. «Und dann haben wir mit Isi Glück noch eine erfolgreiche Ballermann–Sängerin in der ‹DSDS›–Jury. Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen!»
«DSDS» habe Generationen geprägt und jetzt selbst Teil der Jury zu sein, «ist für mich mehr als nur Show», erklärte Bushido zu seiner «DSDS»–Premiere. «In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden – Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz.»
Isi Glück feiert laut eigener Aussage «nicht nur gerne gute Partys, sondern kenne auch die Veranstaltungs–Branche mittlerweile wie meine Westentasche». Sie hoffe, «dass wir einen Superstar finden, der auch nach der Staffel auf Events auftreten und stattfinden wird! Für mich ist es eine grosse Ehre, zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido Deutschlands neuen Superstar suchen zu dürfen.»
In einem Instagram–Clip erklärte die neue Jurorin bei der Ankündigung zum Staffelstart: «Es gibt so unfassbar viel Neues bei ‹DSDS›.» Es gebe keinen Recall–Zettel mehr, «wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat erstmal weiter ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie oder er im Recall ist». Es gebe einen Golden Room, in dem sich alle Teilnehmenden mit einem klaren Jury–Ja aber auch Wackel–Kandidaten versammeln. «Am Ende jeder Folge kommen die Kandidaten vor die Jury, müssen manchmal nochmal singen, vielleicht gegeneinander antreten», kündigte Glück an. «Das macht es unfassbar spannend, von Anfang bis Ende muss man dranbleiben um zu wissen, wer weiter mit dabei ist.»
Wie «RTL.de» berichtet, soll somit ein ganzer Casting–Tag abgebildet werden. Statt Recall–Zettel gibt es Recall–Tickets und die bisher von der Jury vergebenen Goldenen CDs für besondere Talente fallen komplett weg. Der Recall findet dann erstmals im Europa–Park Rust statt (Ausstrahlung am 21. April und 25. April). In der 21. Staffel gingen dort die Castings über die Bühne. Die Castings fanden dieses Mal in Köln–Deutz statt. Eine Altersgrenze gab es für die Kandidatinnen und Kandidaten nicht. Laut RTL sind sie zwischen 16 und 70 Jahre alt.