«DSDS»: RTL gibt Startdatum für Staffel 21 bekannt

Die Castings finden in diesem Jahr zum ersten Mal im Europa–Park in Rust statt. Wie gewohnt können die Jury–Mitglieder je eine goldene CD vergeben, mit denen Kandidatinnen und Kandidaten ein direktes Ticket in den Stadionrecall auf Schalke erhalten. Kandidaten, die dort bestehen, bekommen eines der 20 Tickets für den Auslandsrecall auf Kreta – und letztlich die Chance auf eine grosse Karriere im Musikbusiness.