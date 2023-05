«DSDS»-Sängerin Linda Teodosiu springt bei Helene Fischers Tour ein

Wegen einer Rippenfraktur, die Helene Fischer bei Proben erlitten hatte, hatte sie im März den Start ihrer grossen Tour verschieben müssen. Im April ging es dann endlich in Hamburg los. Eine der Backgroundsängerinnen hat aufgrund der Verschiebung einiger Termine jedoch keine Zeit und so ergab sich für Teodosiu die Chance. «Ich hatte zu den Terminen frei, kenne eh die Hälfte der Band. Da musste ich nicht zweimal überlegen», erzählt sie «express.de». Fischer sei «die beste Künstlerin, die wir in Deutschland haben. Das ist schon eine grosse Ehre».