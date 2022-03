«DSDS»: Wegen «The Masked Singer» so wenig Zuschauer wie noch nie

Es war klar, dass der Staffelauftakt von ProSiebens «The Masked Singer» der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» am Samstagabend zur Primetime zu schaffen machen wird. Dass die Quoten jedoch so eindeutig einen Sieger ausmachen konnten, überrascht dann doch: Nur noch 8,5 Prozent der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten Florian Silbereisen (40) und Co. ein. Laut des Branchenmagazins «DWDL» ein «historisches Tief». Insgesamt verfolgten nur 1,64 Millionen Menschen die Folge aus Brindisi in Italien. Ebenfalls ein Negativrekord.