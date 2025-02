«Du bist kein Opfer»: Kevin Spacey schiesst gegen Guy Pearce

Kevin Spacey kritisiert den Weg über die Medien

Diese Vorwürfe will Spacey nicht auf sich sitzen lassen: «Wir haben vor langer Zeit zusammengearbeitet», sagt Spacey in dem Video direkt an Pearce gewandt. Darin kritisiert er, dass sein einstiger Kollege den Weg über die Öffentlichkeit gegangen ist: «Wenn ich damals etwas getan hätte, das dich verärgert hat, hättest du dich an mich wenden können. Wir hätten das klären können, aber stattdessen hast du beschlossen, mit der Presse zu sprechen, die mich jetzt natürlich verfolgt, weil sie wissen möchte, wie ich auf die Dinge reagiere, die du gesagt hast.»