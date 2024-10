«Du gewinnst hier nicht die Million»: Jan Köppen kommt zu Stefan Raab

Jan Köppen übernimmt Rolle von Elton

«Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» entpuppte sich bei seiner Premiere als Mischung aus «TV total» und «Schlag den Raab». Nach einem Comedy–Intro in gewohnter Raab–Manier folgt ein Spiel–Teil. Da haben Kandidaten die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Dafür müssen sie gegen Raab in Quiz und Wettkämpfen antreten. In diesem Teil tritt für gewöhnlich Raabs ehemaliger Showpraktikant Elton als Spielleiter auf. Doch in der vierten Ausgabe der Show moderiert Köppen die Spiele. Zuvor wird er aber selbst zum Ratenden. Er und Raab spielen das Spiel «Bekannte Songs erraten».