«Du gewinnst hier nicht die Million»: Stefan Raab tritt gegen Stars an

Reiner Wettbewerb statt «Entertainment–Quiz–Competition–Hybrid–Show»

Zunächst müssen sich die Stars gegeneinander durchsetzen, um sich überhaupt die Ehre zu erspielen, gegen Raab anzutreten. Am Spielprinzip ändert sich dabei nichts, anders als in den regulären Folgen wird es aber gleich mit dem Wettbewerb losgehen. Von dem Prinzip der «Entertainment–Quiz–Competition–Hybrid–Show» wird in den zwei Sonderfolgen also abgerückt. Im Grunde, so könnte man es zusammenfassen, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer also eine Art Promi–Ausgabe von «Schlag den Raab».